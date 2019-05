Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im September steht eine Neuwahl an (Sujet) © APA

Kaum ein innenpolitisches Ereignis hat Bevölkerung und Medienlandschaft in den vergangenen Jahrzehnten derart beschäftigt wie das am Freitag aufgetauchte Ibiza-Video, das nach lediglich 17 Monaten einen Schlussstrich unter die Koalition zwischen ÖVP und FPÖ zog. Die für Anfang September geplanten Neuwahlen beschäftigen aber nicht nur Bundes- und Landesebene, auch im Bezirk führt an diesem Thema kein Weg vorbei.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.