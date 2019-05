Facebook

Mehr Läuferinnen und Läufer als je zuvor nehmen am 16. Mai die 4,6 Kilometer unter die Beine © Martina Pachernegg

2700 Läufer stehen heute beim Brucker Businesslauf am Start. Die Strecke führt vom Kolomann-Wallisch-Platz zur Murinsel, über den E-Werks-Hügel und die Oberdorfer Straße zurück in die Stadt. 4,6 Kilometer legen die Läufer heute Abend zurück. Nach dem Businesslauf folgt im Festzelt eine Siegerehrung und ein Discoabend. Verfolgen Sie den Lauf in unserem Livestream mit Einstiegen vom Hauptplatz, aber auch entlang der Strecke.