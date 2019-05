Facebook

Die Polizei Bruck rückte aus und konnte den Mann festnehmen © APA

Gegen einen 23-Jährigen aus dem Bezirk Leoben besteht ein Vorführungsbefehl zum Antritt einer Freiheitsstrafe, die Fahndung nach ihm verlief bislang jedoch erfolglos. Am Montag, dem 13. Mai 2019 wurde die Polizeiinspektion Niklasdorf gegen 16.20 Uhr von einem anonymen Anrufer in Kenntnis gesetzt, dass sich der 23-Jährige als Mitfahrer in einem Pkw auf der Fahrt von Bruck nach Niklasdorf befinden würde. Das Fahrzeug wurde kurz darauf in Bruck angehalten.