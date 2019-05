Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mehrere Bäume blockierten die Straße © FF Turnau

Gar nicht frühlingshaft hat sich in den vergangenen Tagen das Wetter präsentiert. Zuerst wurde es kalt und nass, dann kam auch noch kräftiger Wind hinzu. Der machte auch in Turnau nicht halt, so rückte die dortige freiwillige Feuerwehr in der Nacht von Sonntag auf Montag zur L 124 in Richtung Seebach aus. Dort blockierten mehrere umgestürzte Bäume die Fahrbahn. Die Bäume wurden mittels Motorsägen zerkleinert und entfernt, anschließend wurde die Straße gesäubert.