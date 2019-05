In die Volksschule und den Kindergarten Stanz wurde eingebrochen. Das Landeskriminalamt geht von einer Serie an Einbrüchen aus.

In die VS Stanz wurde eingebrochen © Martina Pachernegg

Der Schock im Kindergarten und der Volksschule Stanz sitzt tief. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 10. Mai, wurde eingebrochen. „Die Damen des Kindergartens haben den Einbruch in der Früh als Erste bemerkt. Das Schloss in der Haustür ist geknackt worden“, sagt der Stanzer Amtsleiter Raimund Lebner, der am gestrigen Nachmittag den Schaden im Schulgebäude dokumentierte. Wie viel gestohlen wurde und was alles beschädigt ist, muss noch erhoben werden.

