Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerald Piller vor dem Auto und dem Hochsitz © Marco Mitterböck

Sie sind untrennbar miteinander verbunden: Pfingsten und das Zeltfest Mürzhofen. Was 1972 als kleines Gartenfest des SC Mürzhofen-Allerheiligen auf der Grabner-Wiese begonnen hatte, hat sich in all den Jahrzehnten zu einem absoluten Klassiker entwickelt, der auch heuer wieder einen dreitägigen Party-Marathon von Freitag auf Montag verspricht. „Das Fest ist historisch gewachsen, wir legen aber jedes Jahr eine Schaufel drauf. Der Besucher soll ein Wow-Erlebnis haben“, sagt Veranstalter Gerald Piller, zugleich Vorstandsmitglied des FC Kindberg-Mürzhofen. Los geht die bereits 48. Auflage am Freitag, dem 7. Juni, mit den Draufgängern, ehe am Samstag The Grandmas und am Sonntag schließlich die Edlseer zu Gast sind.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.