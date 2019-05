Facebook

Karl Winkelmayer ist im Alter von 88 Jahren verstorben © Jürgen Fuchs

Karl Winkelmayer wuchs mit zwölf Geschwistern in einer Arbeiterfamilie auf und wusste, was Armut ist: „Es war ein Erlebnis, als ich im Jahr 1938 mein erstes Butterbrot bekommen habe“, sagte er einst. Geprägt von dieser Erfahrung, stellte Winkelmayer einen Großteil seines Lebens in den Dienst der guten Sache.