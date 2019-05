In Bruck geriet eine Garage samt Auto aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist aber enorm.

Die Garage wurde völlig zerstört, das Wohnhaus stark in Mitleidenschaft gezogen © FF Bruck/Gitmann

Brandalarm in der Sandstraße in Bruck: Aus noch nicht geklärter Ursache geriet eine Garage samt Fahrzeug und anderen Gerätschaften dam Dienstag kurz vor 17 Uhr in Brand. Durch den Vollbrand wurde die Garage völlig zerstört und das angrenzende Wohnhaus beschädigt. Verletzt wurde niemand, der entstandene Sachschaden ist jedoch enorm.