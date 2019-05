Facebook

Der Bawag-Schriftzug wird bald Geschichte sein © Ulf Tomaschek

Etliche Kunden der Bawag haben in den vergangenen Tagen schon einen Brief ihrer Hausbank bekommen. Darin steht, dass die Brucker Bawag-Filiale im Postgebäude am Koloman-Wallisch-Platz mit 18. Juni geschlossen wird. Das Unternehmen freue sich, seine Kunden künftig in den Räumen der Kapfenberger Filiale begrüßen zu dürfen.

