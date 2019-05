Facebook

Ungewöhnlicher Unfall beschäftigt die Polizei © pattilabelle - stock.adobe.com

Noch einiges aufzuklären gibt es bei einem Unfall, der sich am Samstag in den frühen Morgenstunden in St. Lorenzen im Mürztal ereignet hat. Ein 17-jähriger Bursche war nach einem Lokalbesuch unter ein rollendes Auto geraten und wurde schwer verletzt.

