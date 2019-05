Zu Gast im Holzknechtmuseum Eine Zeitreise in die karge Welt der Holzknechte

Facebook

Andreas Steininger, Richard Wieland und Franz Klopf (von links) vor der imposanten Sägewand © Marco Mitterböck

Eine rustikale Holzhütte an der B 23 nahe Mürzsteg. Ursprünglich eine Hütte zum Füttern von Wild, dient sie seit 2003 als wahre Zeitmaschine. Sie lädt den Besucher ein, in die Vergangenheit zu reisen: in die Welt der Holzknechte. Gegründet nach einer Idee des ehemaligen Holzknechts Johann Wieland, dient sie seitdem als Denkmal für eine aussterbende Berufsgruppe. „Er fand es schade, dass im Zuge der Mechanisierung viele Geräte einfach weggeworfen wurden“, erzählt sein Sohn Richard Wieland. Er sorgt als Teil eines 16-köpfigen Teams dafür, dass dieser Beruf nicht in Vergessenheit gerät – mit jeder Menge Liebe zum Detail.

