Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Blumen für die neue Pächterin Nicole Fladenhofer von Bürgermeister Fritz Kratzer © Ulf Tomaschek

„Alles neu macht der Mai“, meinte Nicole Fladenhofer - und das Ende April! Fladenhofer ist die neue Chefin im Generationencafé des Pflege- und Pensionistenheims in der Johann-Böhm-Straße in Kapfenberg - und der erste Schritt in die Selbstständigkeit, wie sie betonte. Neben zahlreichen Stammgästen und Freunden waren auch Bürgermeister Fritz Kratzer und sein Vize Erik Lasaridis zur Neueröffnung gekommen, und die Nachbarbürgermeister Peter Koch (Bruck) und Günther Ofner (St. Marein) kamen ebenso wie SHV-Geschäftsführer Oliver Wunsch, Heimleiter Marco Marchetti und Pflegedienstleiterin Elisabeth Schlapfer.