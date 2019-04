Am Freitag, dem 10. Mai, veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Picheldorf zum 11. Mal den Steirischen Fire Cross Run.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Zum 11. Mal veranstaltet die Feuerwehr Picheldorf den Fire Cross Run © KK

Unter dem Motto „Fit For Firefighter“, was so viel bedeutet wie „Fitte Feuerwehrkameraden für den Einsatz“, wird bereits zum 11. Mal der Steirische Fire Cross Run der Freiwilligen Feuerwehr Picheldorf (Stadtgemeinde Bruck) veranstaltet. Sport ist ein wichtiger Bestandteil im Leben der Feuerwehrleute. Fitte Kameraden und Kameradinnen sind wichtig, um schwierige Situationen und plötzliche Krisen zu bewältigen. Der Gedanke dahinter ist, Menschen zu motivieren (z.B. durch die Zielsetzung, bei dieser Laufveranstaltung teilzunehmen), um sich sportlich zu betätigen.