Selvies mit dem Präsidenten waren bei den Brucker Schülern sehr gefragt © (c) Peter Lechner/Präsidentschaftskanzlei

Kürzlich wurde den beiden 7. Klassen des Brucker Gymnasiums ein unvergessliches Erlebnis zuteil. Im Rahmen der Schülertage in der Präsidentschaftskanzlei empfing Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Schülerinnen und Schüler in der Hofburg. Nach einer Führung durch die Repräsentationsräume hielt der Präsident eine kurze Ansprache und stand bei einer Fragerunde in entspannter Atmosphäre zu seiner politischen Laufbahn, den Klimademos von Jugendlichen und dem Brexit Rede und Antwort.