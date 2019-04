Facebook

Ein Hubschrauber des Innenministeriums unterstützte die Brandbekämpfung © BFVBM

„In den Mittagsstunden am Samstag, dem 27. April, kam es im Bereich nördlich der Stallungen der Land- und Forstwirtschaftsschule in Kapfenberg-Hafendorf zu einem Waldbrand, welcher sich immer in Richtung Norden ausbreitet. Nachdem die örtlichen Kräfte nicht mehr für einen Löscherfolg ausreichen, wurde die Katastrophenhilfsdienst-Bereitschaft 42 alarmiert.“ So lautete die Übungsannahme für eine großangelegte Katastrophenschutzübung in Kapfenberg.