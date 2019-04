Facebook

Die Ärzte Franz Reischenbacher (rechts) und Günther Hirschberger finden einiges, was man am neuen System verbessern müsste © Tomaschek, Pototschnig

Am Ostersonntag bekam der praktische Arzt Franz Reischenbacher einen tiefen Einblick in den neuen Bereitschaftsdienst: „Ich hatte Patienten von Krieglach bis in die Breitenau, und der Dienst endete nicht um 12 Uhr, sondern um 13.30 Uhr, weil so viel los war.“

