Das Festival sorgte zwei Mal für einen vollen Hauptplatz © Kapfenberg

Die Premiere im Jahr 2017 war ein Sensationserfolg mit 45.000 Besuchern, auch im Vorjahr nahmen Jung und Alt von Nah und Fern das kulinarische Angebot gerne in Anspruch. Am kommenden Wochenende (4. und 5. Mai) geht das Kapfenberger Street-Food-Festival nun in die dritte Runde. Am Samstag (11 bis 22 Uhr) und Sonntag (11 bis 20 Uhr) kommen die Freunde der Kulinarik rund um den Hauptplatz auf ihre Kosten. Dutzende Stände mit Gerichten aus aller Herren Länder laden zum Durchkosten ein. Egal ob Asia oder Thai, Burger oder Frühlingsrollen, Gekochtes oder Gegrilltes, Spezielles aus dem Smoker, Gesundes aus der Bio-Ecke, Vegetarisch und Vegan, Cupcakes, Waffel, Crepes oder auch Schmankerl, am Ende kommen alle Besucher auf ihre Kosten.