Das einstige Walzwerk beherbergt heute Wohnungen © (c) Heike Dobrovolny

Um das Jahr 1800 wurde in Lanau, einem Ortsteil von Mürzsteg, eine Rohr- und Gewehrfabrik erbaut, in der Dragoner-Karabiner hergestellt wurden. Bereits 1830 wurde die Waffenfabrik in ein Streck- und Blechwalzwerk umgestaltet. Zu dieser Zeit wurde die bisherige Blecherzeugung auf Hämmern von wasserangetriebenen Blechwalzwerken verdrängt. Damals galt das neu errichtete Lanauer Walzwerk als ein Vorzeigebetrieb für das österreichische Eisenhüttenwesen, das Werk zählte 1830 sogar zu den modernsten derartigen Betrieben in Europa.