Am Mittwoch wurde zum gemeinsamen Wirtschaftsfrühstück - bereits dem neunzehnten - bei der Lebenshilfe Mürztal eingeladen.

Siegfried Nerath, Organisator des Wirtschaftsfrühstücks, meinte, dass dieses Wirtschaftsfrühstück einerseits dazu dient, den neuen Vorstand der Lebenshilfe Mürztal vorzustellen, aber auch, um den wirtschaftlichen Faktor dieser Einrichtung hervorzuheben. Bürgermeister Christian Sander erzählte, dass er die Lebenshilfe Mürztal von ihrem Anbeginn an miterleben durfte, als die Sonderschule gegründet wurde. Er ist stolz darauf, dass in Kindberg Inklusion im Alltagsleben fest verankert ist und gelebt wird. Besonders freut es ihn, dass die Nahtloskunst der Lebenshilfe Mürztal weit über die Grenzen von Kindberg hinaus bekannt und beliebt ist. Er wünscht der Obfrau Anita Köck mit ihrem Team alles Gute für die weitere Zukunft und freut sich auf eine voraussichtliche Zusammenarbeit im Regio-Shop, der in dem Büro der ehemaligen Volksbank angedacht ist.