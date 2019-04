Facebook

Die teilnehmenden Schüler der HLW Krieglach © beteiligung.st

Seit bald 10 Jahren zeigt das Projekt Mitmischen im Landhaus. dass sich Jugendliche durchaus für Politik interessieren, sofern man diese altersgerecht aufbereitet. Auch in diesem Schuljahr werden wieder bis zu 700 Jugendliche aus der ganzen Steiermark in die steirische Politik hineinschnuppern - und zwar direkt am Ort des Geschehens: im Landhaus in Graz. Für die Politikwerkstatt kamen kürzlich 20 Schüler der HLW Krieglach zum Mitmischen im Landhaus.