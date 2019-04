Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Fritz Kratzer mit Gabriela Mandl, Leiterin der Stadtbibliothek, bei der Übergabe der Buchstart-Sackerl © Stadt Kapfenberg

Den Kindern möglichst früh das Lesen näherzubringen, spielt in den Plänen von Gabriela Mandl, der Leiterin der Kapfenberger Stadtbibliothek, eine wesentliche Rolle. Aus diesem Grund bekamen die jüngsten Besucher in der im Vorjahr sanierten Bücherei einen wesentlich größeren Bereich zugewiesen, wie Mandl damals bei einem Rundgang erklärte: "Der Kinderbereich ist von 30 auf 90 Quadratmeter gewachsen. Außerdem gibt es viel mehr Sitzgelegenheiten." Auch das jüngste in Kapfenberg durchgeführte Leseprojekt reiht sich nahtlos in dieses Vorhaben ein.