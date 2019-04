Wien-Hochsteiermark„Alles drehte sich um unseren Felsen“

Das Interesse am Hochsteiermark-Auftritt in Wien war sehr gut. Und das trotz des schlechten Wetters.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Drei fesche Hochsteirerinnen mit Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer © Ute Gurdet/Hochsteiermark

Eines gleich vorweg: Direktbuchungen wie am Vorjahr hat es beim heurigen „Steiermark-Frühling“ für die Hochsteiermark kaum gegeben, vermutlich verbreitete dafür das Wetter zu wenig Urlaubsstimmung. Aber das Interesse an den Angeboten der Hochsteiermark – von Eisenerz bis zum Semmering – war gut. Claudia Flatscher, die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Hochsteiermark, ist daher recht zuversichtlich: „Es gab in Wien viele sehr konkrete Anfragen, das ist ein Indiz, dass die Menschen auch ganz konkret am Urlaub in unserer Region interessiert sind.“