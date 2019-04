Facebook

Der Hund war auf der Autobahn unterwegs © ASFINAG

Gleich zwei tierische Einsätze hatten die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Bruck in den vergangenen Tagen. Am Sonntag wurden Jochen Höfer und Dieter Fürst von der Asfinag-Verkehrsmanagementzentrale Bruck alarmiert, weil sich auf der S 35 Brucker Schnellstraße im Bereich der Anschlussstelle Zlatten eine Entenfamilie auf der Fahrbahn befand. Die Entenmutter und ihre zehn Küken waren sogar als „Geistergeher“ in Richtung Graz unterwegs. Die S 35 wurde in diesem Bereich sofort gesperrt, damit Höfer und Fürst die Enten sicher zum Ufer der nahen Mur eskortieren konnten.