161 steirische Gemeinden, darunter 9 aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, nehmen an der Aktion "Wildblumen: blühende und summende Steiermark" teil.

Sommerwiesen sind ein wichtiger Lebensraum für blütenbestäubende Insekten © (c) monropic - Fotolia

Ein blühendes Zeichen setzen, das ist der Gedanke hinter der Aktion „Wildblumen: blühende und summende Steiermark“. Der Naturschutzbund hat alle 287 steirischen Gemeinden angeschrieben und gebeten, an dieser Aktion, die bereits im Vorjahr durchgeführt wurde, mitzutun. Immerhin 161 nehmen heuer daran teil, und in diesen Gemeinden werden mehr als 74.000 Wildpflanzen an die Bevölkerung verteilt. Denn blütenreiche Balkone, Gärten, Wiesen, Grundstücksraine und Böschungen bieten blütenbestäubenden Insekten sowohl Lebensraum als auch Nahrung.

