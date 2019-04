Am Kinderberg „Acoustic Campfire“-Festival können sich Jugendliche beteiligen. Ideen für Bühnenbild sind gefragt.

Erwin Hofer und Martina Aistleitner © Streetwork Bruck/Kapfenberg

Am 31. August geht im Kindberger Freibad das „Acoustic Campfire“-Festival über die Bühne. „Der Ticketverkauf ist angelaufen, das Line-Up steht“, erklärt Erwin Hofer. Die Bands Horst, Gebrüder Jakob, My House in Spain, Viech oder Garish werden dem feierfreudigen Publikum einheizen.

