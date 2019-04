Facebook

Brand am Koloman-Wallisch-Platz © FF Bruck an der Mur

Die Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur musste Sonntagabend zu einem Brand am Koloman-Wallisch-Platz ausrücken. Dort war in einer Dachbodenausbau-Wohnung ein Bett in Brand geraten. Der 26-jährige Wohnungsmieter war laut eigenen Angaben mit einer Zigarette in der Hand darauf eingeschlafen. Als seine 20-jährige Lebensgefährtin den Brand bemerkte, weckte sie ihren Lebensgefährten.