Die Täter brachen ein Fenster auf und gelangten so in das Firmengebäude.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Symbolbild/APA

Nur ein paar Geschäftsunterlagen, Kredit- sowie Bankomatkarten befanden sich in jenem Tresor, den unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag in Bruck an der Mur aufbrachen.