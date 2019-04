Ein Verkehrsunfall auf der L 104 forderte am Freitagmorgen ein Todesopfer, die Insassin eines Pkw erlag ihren Verletzungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Lenkerin des Pkw erlag ihren Verletzungen © FF Mixnitz

Am Freitagmorgen gegen 5.20 Uhr ereignete sich auf der L 104 zwischen Mixnitz und der Breitenau ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Frau war mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Mixnitz unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw, gelenkt von einem 51-Jährigen. Dabei wurde die Frau im Fahrzeug eingeklemmt. Mit einem Bergegerät befreiten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Breitenau, Mixnitz, Bruck und die Betriebsfeuerwehr Breitenau die Pkw-Lenkerin aus dem Fahrzeug.