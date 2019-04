Interessenten für den Zivildienst oder das Freiwillige Soziale Jahr können sich am Mittwoch, dem 10. April, über ihre Möglichkeiten beim Roten Kreuz informieren.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Rote Kreuz sucht Zivildiener und Freiwillige (Symbolfoto) © Rotes Kreuz/MAM-Arts Meieregger

Das Rote Kreuz ist ständig auf der Suche nach Zivildienern. Eine Suche, die immer schwieriger wird, wie Helmut Maier, Bezirkspressereferent des Roten Kreuzes Bruck-Mürzzuschlag, weiß: „Die Lage ist derzeit noch ganz gut, so wie in den beiden vergangenen Jahren auch. Aber der Ansturm bei den Einrückungsterminen hält sich immer mehr in Grenzen.“

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.