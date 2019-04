Mann wollte Partnerin und Kind „erlösen“

Facebook

Hier griff der Niederösterreicher ins Lenkrad - der Pkw stürzte 30 Meter über den Abhang © Tom Neffe

Er leidet an Wahnvorstellungen und wollte seine Partnerin (24) und deren zweijährigen Sohn von „dunklen Mächten“ erlösen: Jener 24-jährige Niederösterreicher, der Montagmorgen auf der Bundesstraße 72 am Alpl dafür sorgte, dass der Pkw 30 Meter über einen Abhang stürzte, musste im Grazer Landeskrankenhaus in einen Tiefschlaf versetzt werden, weil er nicht zu beruhigen war.

