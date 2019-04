Roter Teppich & Co. Brucker Tourismusverband setzt auf seine Kernkompetenz

Facebook

Vizebürgermeister Kletus Schranz, Finanzreferent Werner Schmölzer, Tourismusverbands-Vorsitzender Thomas Pekastnig, Katrin Fleck und Sandra Schwarz vom TV-Informationbüro sowie der Geschäftsführer der Standort und Marketing Bruck an der Mur GesmbH, Erich Weber © Bruck/Maili

Wer derzeit in der Brucker Innenstadt unterwegs ist, kommt am roten Teppich kaum herum. Dieser wird ausgerollt, weil die Geschäfte von 4. bis 6. April wieder ihre „Red Carpet Days“ veranstalten. Im Rahmen dieser Aktionstage findet am Freitag (5. April) auch die "Music Night" in den Brucker Lokalen statt. Es handelt sich dabei um zwei wesentliche Maßnahmen im Programm des Brucker Tourismusverbands, der kürzlich zu einer Vollversammlung lud.