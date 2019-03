Der Obersteirer erlitt Verbrennungen im Gesicht, an den Unterarmen und an den Händen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Symbolbild/APA

Mit dem Rettungshubschrauber C 12 musste Donnerstagnachmittag ein 31-Jähriger ins LKH Graz geflogen werden. Er hatte beim Arbeiten am Hochofen schwere Verbrennungen erlitten. Laut Polizei kam es aus unbekannter Ursache in einem Ofen in einem Betrieb in Mitterdorf zu einer Verpuffung, die den rund sieben bis acht Meter entfernten Arbeiter traf.