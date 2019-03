Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die siegreiche Mannschaft aus Kapfenberg © Marco Mitterböck

Großer Bahnhof für die U13-Auswahl des Kapfenberger Gymnasiums. Nachdem sie drei Tage lang in Vorarlberg ihr Bestes gegeben hatte und sich am Donnerstag den Futsal-Bundestitel gesichert hatte, kehrte die von Karl-Heinz Schaffer und Jürgen Jenisy trainierte Mannschaft am Donnerstagabend gegen 22 Uhr nach Kapfenberg zurück. Empfangen wurde sie von Dutzenden Eltern, Lehrern und Freunden am städtischen Bahnhof, der sich in ein Festgelände verwandelt hat. "Ich wollte eigentlich als Erster aussteigen, damit ich die Burschen fotografieren kann. Aber da waren ja schon so viele Leute da", sagte Schaffer. Unter den Klängen der Gruppe "Die Obersteirer" verließen die Schüler sichtlich überrascht den aus Wien kommenden Zug.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.