Bischof Wilhelm Krautwaschl visitiert derzeit das Obere Mürztal © Manfred Polansky

Seit dem Vorjahr visitiert Bischof Wilhelm Krautwaschl die Seelsorgeräume, die im Zuge der Diözesanreform mit 1. September 2020 Wirklichkeit werden. „Ich will auch die Unterschiedlichkeiten des kirchlichen Lebens kennenlernen“, erklärt der Bischof seine Visitation von Krieglach bis zum Semmering und ins Neuberger Tal. Er will den einzelnen Pfarren aber auch ein Stück Angst vor der Reform nehmen. „Die Visitation soll einerseits den Blick über die eigene Pfarre hinaus schärfen, nach dem Motto ,Liebe die Pfarre deines Nächsten wie deine eigene‘.“ Andererseits will der Bischof auch die einzelnen Pfarren stärken, die ja in ihren Grenzen bestehen bleiben: „Die Menschen sollen spüren: Wir sind wichtig vor Ort. Das Leben in den Pfarren stirbt ja dadurch nicht.“

