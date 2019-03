Facebook

Den Schülern steht das Wasser noch gar nicht bis zum Hals © Ulf Tomaschek

Die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen der NMS Mariazell sitzen über ihren Projektmappen zum Thema Wasser. Sie kleben Fotos ein und beschriften Blätter. Die erste Halbzeit des groß angelegten Projekts ist abgepfiffen, ehe es im Mai weitergeht, bis zur finalen Präsentation am 14. Juni in der Aula der Schule. Eigentlich läge der Schwerpunkt des heurigen Schuljahrs in den beiden zweiten Klassen auf dem Thema Wald. Aber der Verein Herausforderung Wasser konnte der Schule das nasse Element schmackhaft machen.

