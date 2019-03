Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erfolgreicher Auftakt für die in Weiß spielenden Kapfenberger © Futsal-Cup/Gerhard Ludescher

Seit Dienstag ist die U13-Auswahl des Kapfenberger Gymnasiums in Vorarlberg im Einsatz, um den Futsal-Bundestitel in die Steiermark zu holen. Die Gegner in der Gruppenphase heißen dabei Vorarlberg II, Wien, Salzburg und Oberösterreich. Bereits am ersten Tag legte die von Karl-Heinz Schaffer trainierte Auswahl ordentlich los, blieb ohne Punktverlust und übernahm gleich die Tabellenspitze.