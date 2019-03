Facebook

Der Wal hatte den Taucher im Maul und spuckte ihn wieder aus © Heinz Toperczer

Es ist eine unfassbare Szene, die sich in Algoa Bay, einer Riesenbucht vor Port Elizabeth in Südafrika, abspielte. Ein Wal schluckte den deutschen Taucher Rainer Schimpf und „spuckte ihn ohne Kratzer wieder aus“, erzählt der steirische Naturfotograf Heinz Toperczer, der alles hautnah miterlebt hat. Ihm gelang es auch, den Moment mit seiner Kamera festzuhalten. „Ich organisiere seit drei Jahren Touren für Menschen, die das Abenteuer suchen“, erzählt der 58-Jährige aus Breitenau. Auch wenn ein Abenteuer solchen Ausmaßes nicht beabsichtigt war. „Ab Jänner ziehen die Sardinen vom Kap der Guten Hoffnung bis nach Mosambik hinauf.“ Dabei handelt es sich um ein großes Naturspektakel, den „Sardine Run“, bei dem Raubfische, Haie, Wale, Delfine und später sogar Vögel mit einer speziellen Jagdtechnik zusammenarbeiten und die Sardinen an die Wasseroberfläche treiben. „Es entsteht ein Fressball und das Wasser beginnt richtig zu brodeln“, so der Unterwasserfotograf.