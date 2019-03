Facebook

Diese riesige Lawine donnerte von der Hohen Veitsch ins Tal © Herbert Podbressik

Unser Leser Herbert Podbressnik aus der Veitsch, Gemeinde St. Barbara, geht seit 60 Jahren oft und gerne auf die Hohe Veitsch, auch im Winter. Dabei sah er im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Lawinen. Aber was ihm am Mittwoch untergekommen ist, übertraf alles, was er bisher gesehen hat: