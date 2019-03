Die steirischen Jäger sehen Rot: Die Jagdkarte ist heuer um ein Drittel teurer geworden. Der Landesjägermeister argumentiert mit einer "Investition in unsere Zukunft": Das Projekt in der Bärenschützklamm komme allen Jägern zugute.

135 statt 102 Euro müssen steirische Jäger für die Jagdkarte 2019 bezahlen - für viele ein "Raubzug" © RioPatuca Images - Fotolia

Der Preisschub bei der Jagdkarte ist keine Kleinigkeit: Sie kostet jeden der 24.400 steirischen Waidmänner heuer 135 Euro statt wie davor 101,80 Euro. So mancher Jäger sieht Rot und macht seinem Ärger über diese einem „Raubzug“ ähnelnde intransparente Erhöhung auch in Schreiben an unsere Redaktionen Luft. Auch wurmt es einige, dass mit den Mehreinnahmen in Mixnitz das Projekt „Naturwelten“ gefördert werde, dass „nur einigen Herrschaften“ zugute komme.

