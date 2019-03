In der Nacht auf Mittwoch wurde in Kapfenberg ein Fahrkartenautomat aufgebrochen, dabei stahlen die Täter das darin befindliche Münzgeld.

Täter schlugen in der Nacht zu

Die Täter brachen die Türe auf (Sujet) © APA/Roland Schlager

In der Nacht auf Mittwoch brachen unbekannte Täter die Tür eines Fahrkartenautomaten in Kapfenberg auf. Aus diesem stahlen sie eine Fahrkartenrolle und den Münzgeldbehälter samt dem darin befindlichen Münzgeld, insgesamt dürfte so ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro entstanden sein.