Weil eine Seniorin nicht ins Pflegeheim zurückkehrte, machten sich Feuerwehr und Polizei auf die Suche. Am Ende wurde die Frau in der Kirche aufgefunden.

Auch zwei Suchhunde der FF Kapfeberg-Stadt kamen mit ihren Hundeführern zum Einsatz © FF Kapfenberg-Stadt

Ein glückliches Ende nahm am Dienstagabend eine Suchaktion in St. Lorenzen/Mürztal. Die Bewohnerin einer Pflegeeinrichtung war nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgekehrt, weshalb die Pflegeeinrichtung gegen 18.30 Uhr Alarm schlug. Daraufhin suchten die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen und die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Stadt ebenso nach der Seniorin wie die Polizei. Weiters wurde zur Unterstützung - und aufgrund der fallenden Temperaturen - ein Hubschrauber mit entsprechender Wärmebildsuchausrüstung eingesetzt, auch zwei Suchhunde beteiligten sich an der Aktion. Während der laufenden Suche durch alle Kräft wurde die Person aber glücklicherweise unverletzt in der örtlichen Kirche aufgefunden.