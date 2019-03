Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sarah Schörkmayer (l.) und Anja Hornung © Gymnasium Kapfenberg

An der Sprachenolympiade Eurolingua nimmt das Gymnasium Kapfenberg seit Jahren erfolgreich teil – und auch heuer gab es wieder Grund zum Feiern. Sarah Schörkmayer (6A) holte Silber im Latein-Wettbewerb, Anja Hornung (8A) erzielte Silber in Englisch. In die zweite Runde aber nicht ganz in die Medaillenränge geschafft haben es Markus Götschl (Italienisch, 8A), Nina Raffer (Englisch, 7B) und Hanna Konrad (Spanisch, 8B).