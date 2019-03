Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Juergen Fuchs

Die Erreichbarkeit der 30 regionalen steirischen Zentren mit dem öffentlichen Verkehr weist laut VCÖ große Unterschiede auf. In Bruck an der Mur halten pro Werktag 201 Züge, dazu kommen noch 18 Buslinien - somit ist Bruck noch am besten erreichbar. Eisenerz und Birkfeld sind hingegen per Bahn gar nicht erreichbar. Österreichweit gibt es elf regionale Zentren, die nicht mit der Bahn erreichbar sind. Weniger als 20 Zughalte pro Tag haben Bad Gleichenberg, Mariazell, Fürstenfeld, St. Gallen, Murau, Neumarkt und Gröbming.