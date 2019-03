Die SPÖ gedachte am Freitagabend des 130. Geburtstags von Koloman Wallisch mit einer großen Veranstaltung in Bruck.

Das Mahnmal für die Widerstandskämpfer auf dem St.-Ruprecht-Friedhof ist für Anzenberger eine späte Würdigung Wallischs © Tomaschek

Wo sonst als in Bruck sollte die steirische Sozialdemokratie des 130. Geburtstags von Koloman Wallisch gedenken als in Bruck? Hat doch der Arbeiterführer einen wesentlich Abschnitt seines politischen Lebens in der Kornmesserstadt verbracht, wo er Gemeinderat und Parteisekretär war - und letztlich die Galionsfigur des Widerstands in den Februarkämpfen 1934.

