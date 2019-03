Auf die Ausschreibung zweier Brücken in Kapfenberg gab es kein einziges Angebot. Jetzt spricht das Land Baufirmen direkt an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Brücke befindet sich knapp über der Oberleitung, die Arbeiten sind an dieser Stelle sehr heikel © Pototschnig Franz

Andreas Kammersberger ist Leiter des Referats „Brückenbau und Instandsetzung“ in der Abteilung 16 des Landes, und was bei der Ausschreibung der Frauenbühel- und der Südbahnbrücke in Kapfenberg passiert ist, hat auch er noch nicht erlebt: Die Ausschreibung erfolgte Anfang Februar, am Montag dieser Woche schritt man an die Angebotsöffnung.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.