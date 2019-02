Facebook

Superintendent Rehner, Bischof Krautwaschl, Landesrat Lang und Regionalmanager Suppan setzen aufs Autofasten © (c) SONNTAGSBLATT

Bischof Wilhelm Krautwaschl, Superintendent Wolfgang Rehner und Verkehrslandesrat Anton Lang stellten sich anlässlich 15 Jahre Autofasten für eine mobile Sprechstunde in der S-Bahn zur Verfügung.



In der S1, Richtung Bruck an der Mur, gaben Bischof Wilhelm Krautwaschl, Superintendent Wolfgang Rehner und Verkehrslandesrat Anton Lang am Vormittag eine "mobile Sprechstunde" Die Fahrt war gratis und alle Fahrgäste erhielten als Dankeschön fürs aktive Autofasten Brezen. Landesrat, Superintendent und Bischofinformierten bei der Gratisfahrt persönlich im Zug über die Aktion Autofasten und die Vorteile klimafreundlicher Mobilität und standen für Fragen der Fahrgäste zu Verfügung.