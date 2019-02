Hobbymannschaften gerieten sich bei Hallenturnier in Voitsberg in die Haare. Die Schlägerei endete mit einem schwer verletzten Sportler - und zwei Disqualifikationen.

Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz ins Spital gebracht © Jürgen Fuchs

Ordentlich rund ging es am frühen Samstagnachmittag beim traditionellen Sparkassen-Hallenfußballturnier in der Stadthalle Voitsberg. Zwei der teilnehmenden Hobbymannschaften gerieten sich während der Partie in die Haare, ein Fußballer (36) erlitt eine schwere Gesichtsverletzung.

Es geschah bei der Partie einer Mannschaft aus Wien gegen eine aus dem Raum Kapfenberg. Als der Schiedsrichter gegen 14.30 Uhr ein Foul pfiff, rastete der Torwart der Wiener Mannschaft laut Polizei aus, stapfte aus seinem Tor in das gegnerische Feld und trat einem Gegenspieler, der sich gerade nach unten bückte, mit dem gestreckten rechten Bein gegen den Kopf. Der 36-jährige Kosovare aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ging zu Boden, in der Folge setzte sich zwischen beiden Mannschaften eine Massenschlägerei in Gang, an der elf Personen beteiligt waren, die zum Teil leicht verletzt wurden.

Spieler reisten ab, Identität unklar

"Wir haben sofort reagiert, für Ordnung gesorgt und die Polizei alarmiert", sagt Veranstalter Franz Sachernegg zur Kleinen Zeitung. Das Rote Kreuz versorgte den schwer verletzten 36-Jährigen, der mehrere Frakturen im Gesicht erlitten hatte, brachte ihn ins LKH Weststeiermark, von wo er anschließend ins LKH Graz überstellt wurde. Beide Mannschaften wurden sofort disqualifiziert, danach wurde das Turnier fortgesetzt. Weil die Spieler aus Wien, die von einem Betrieb stammen, gleich abreisten, konnte die Identität des Torwarts bis zum frühen Abend noch nicht eindeutig festgestellt werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Das Hobby-Turnier findet in Voitsberg seit 34 Jahren jährlich statt. Unter den Teilnehmern finden sich Mannschaften, die sich aus Betrieben, Stammtischen oder Vereinen speisen. "Es ist wirklich schade, dass solche Zwischenfälle auch bei einem Hobby-Turnier passieren können", sagt Sachernegg. "Aber vorhersehen kann man so etwas leider nicht."

