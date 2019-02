Facebook

Aufbauend auf die Erfolge der Schüler soll schon ab Herbst Meisterschaft gespielt werden © Dominic Ebner-Staberhofer

Das Bild ist in Mürzzuschlag allgegenwärtig. Ein Schattenriss von Otto Böhler zeigt den Komponisten Johannes Brahms, gefolgt von einem roten Igel. Letzterer soll das Wiener Stammlokal des Komponisten symbolisieren. Der Brahms-Igel hat aber ab sofort auch eine neue Bedeutung in Mürzzuschlag. Er ist das Maskottchen des Vereins Hedgehog (also Igel) Hockey Mürztal, der taufrisch aus der Taufe gehoben wurde. Und dieser Verein will ab Herbst in der österreichischen Hallenhockey-Meisterschaft mitmischen, als Neuling natürlich in der untersten Spielklasse, der F-Liga.

