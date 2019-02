Facebook

Martin Spreitzhofer, Christian Rinnhofer und Hannes Fraiss (von links) machen gemeinsame Sache © Marco Mitterböck

Mitunter vertreten Waldbesitzer und Jäger unterschiedliche Standpunkte, was das Verhältnis von Wald und Wild in der Natur betrifft. Die einen hätten lieber mehr Wald, die anderen würden sich über mehr Wild freuen, so der theoretische Ansatz. Geregelt wird diese Beziehung in der Mariazeller Erklärung, im Bezirk Mürzzuschlag sorgen Waldverband und Jägerschaft nun für ein gelebtes Beispiel dieses 2012 verfassten Schriftstücks. „Wir brauchen eine Vielfalt an Sträuchern, Bäumen und Wildbestand“, sagt der in Spital wohnhafte Landwirt Martin Spreitzhofer.

