Der Karfreitag wird zum Politikum © APA/ROLAND SCHLAGER

Wird der Karfreitag ein genereller Feiertag – oder eben nicht? Wochenlang wurde auf Bundesebene infolge eines EuGH-Urteils über diese Frage diskutiert, ehe am Dienstag die vermeintliche Lösung vorgestellt wurde: ein freier Nachmittag für alle, beginnend aber erst um 14 Uhr. Diesem von der Bundesregierung beschlossenen Kompromiss gar nichts abgewinnen kann der in Bruck wohnhafte AK-Vizepräsident Franz Gosch von der Fraktion Christlicher Gewerkschafter. „Man ist auf halbem Wege stecken geblieben. Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass der Karfreitag ein Feiertag für alle Arbeitnehmer wird“, sagt Gosch und verweist auf dementsprechende Regelungen in Deutschland, Ungarn oder der Slowakei. Auch die arbeitenden Menschen in Österreich würden sich diesen Feiertag „voll und ganz verdienen“.

